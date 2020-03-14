"Укрзалізниця" скасовує пасажирські потяги в Польщу

В результаті того, що Польща закриває кордони та вводить заборони по всій країні, в ніч з 14 на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею. Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".

"У зв'язку з рішенням уряду Республіки Польща про тимчасове закритття міжнародного сполучення з іншими країнами, опівночі на неділю, 15 березня, буде припинено курсування пасажирських потягів у Польщі", - йдеться в повідомленні

Всього між Україною і Республікою Польща курсують:

два швидкісних потяги № 705/716 і 715/706 Київ - Перемишль

№ 36 Одеса - Перемишль

№ 67 Київ - Варшава

№ 51 Львів - Вроцлав

безпересадочні вагони Київ - Вроцлав.

Останні потяги з Польщі проведуть свої рейси в Україну 14 березня: два потяги Інтерсіті + з Перемишля і нічний поїзд з Варшави.

З Києва вранці 14 березня до кінцевої станції Перемишль вирушили два потяги Інтерсіті+. На період призупинення пасажирського сполучення з Польщею, більше потягів в цю країну Укрзалізниця не буде відправляти. Потяги Інтерсіті курсуватимуть на Львів.

Продаж квитків на скасовані рейси призупинено. Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться у всіх квиткових касах Укрзалізниці згідно з чинними нормативно-правовими актами та правилами. Квитки, придбані онлайн, можна повернути на сайті або в мобільному додатку.

Інші міжнародні потяги та потяги внутрішнього сполучення продовжують курсувати за графіком. При перетині кордону з Україною всім пасажирам проводиться температурний скринінг.

Як повідомляли Українські Новини, 13 березня Словаччина закрила всі міжнародні аеропорти і залізну дорогу черех коронавірус.

Також на 19 українських вокзалах облаштували медпункти для ізоляції людей з симптомами Covid-19, а потяги дезинфікують.