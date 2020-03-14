Українці не будуть проходити обсервацію після повернення з Європи

Українці не будуть зобов'язані проходити 14-денну обсервацію в медичних установах по поверненні в Україну після 17 березня.

Про це виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузин повідомив на брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"У нас поки що діє алгоритм, який ми використовуємо при перетині державного кордону. Будь-яка людина, що подорожує з країни, яка відповідно до ситуаційних звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я має випадки передачі нового коронавіруса від людини до людини, проходить температурний скринінг, після цього йому рекомендується проведення жорсткої самоізоляції будинку", - сказав він.

Кузін зазначив, що у разі потреби громадянам буде надана вся необхідна допомога, в тому числі можливість пройти тест на наявність коронавіруса.

Проте ніхто не буде відправлений на обсервацію у спеціальні установи.

Тим часом, авіасполучення України з Італією фактично призупинено.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ готує евакуацію з Китаю 10 українців, у тому числі Анастасії Зінченко з її собакою.

Раніше Зеленський заявляв, що літак за собачкою вже перебір.