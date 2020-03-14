Кабмін має намір евакуювати українців з Італії через спалах коронавірусу

Кабінет Міністрів має намір евакуювати українців з Італії з-за спалаху коронавіруса Covid-19. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"На позачерговому засіданні, 14 березня, Кабінет Міністрів обговорив процедуру вивезення українських громадян. Зокрема, Державна митна служба повинна буде оперативно оформити багаж членів екіпажу і пасажирів літака, який буде здійснювати евакуацію", - йдеться в ньому.

Так, уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством закордонних справ та Міністерством внутрішніх справ забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби Covid-19 в Італії.

Державна прикордонна служба повинна забезпечити першочергове здійснення контролю під час перетину державного кордону.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Україна закриває кордони.

Раніше повідомлялося про те, як українці можуть повернутися в країну.