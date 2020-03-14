підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
14 березня 2020, субота, 16:00 9
Кабмін 2020-03-14T18:48:50+02:00
Українські Новини
Кабмін має намір евакуювати українців з Італії через спалах коронавірусу

Кабмін має намір евакуювати українців з Італії через спалах коронавірусу

Елена Новикова
Кабмін, Евакуація, коронавірус в Італії, Евакуація українців з Італії
Літак Boeing.Фото: boeing.com
Літак Boeing.Фото: boeing.com

Кабінет Міністрів має намір евакуювати українців з Італії з-за спалаху коронавіруса Covid-19. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"На позачерговому засіданні, 14 березня, Кабінет Міністрів обговорив процедуру вивезення українських громадян. Зокрема, Державна митна служба повинна буде оперативно оформити багаж членів екіпажу і пасажирів літака, який буде здійснювати евакуацію", - йдеться в ньому.

Так, уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством закордонних справ та Міністерством внутрішніх справ забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби Covid-19 в Італії.

Державна прикордонна служба повинна забезпечити першочергове здійснення контролю під час перетину державного кордону.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Україна закриває кордони.

Раніше повідомлялося про те, як українці можуть повернутися в країну.

Більше новин про: Кабмін Евакуація коронавірус в Італії Евакуація українців з Італії

17 березня Україна закриє кордони. Як українцям повернутися з-за кордону
У центрі Києва мітингують добровольці: пряма трансляція
Новини
Кабмін поки не має наміру вводити обмеження пересування по Україні, - Криклій 18:44
Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського, – Андрій Білецький 16:35
Кабмін має намір евакуювати українців з Італії через спалах коронавірусу 16:00
17 березня Україна закриє кордони. Як українцям повернутися з-за кордону 15:32 Доповнено
Автовокзал Радомишля. Фото: questrum.livejournal.com
З Житомира до Радомишля скасували автобуси: як потрапити в місто 15:20
більше новин
Кабмін має намір евакуювати українців з Італії через спалах коронавірусу 16:00
За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня 08:22 Інфографіка
Як зробити спиртовмісний антисептик для рук: рекомендації ВООЗ 20:15
За добу від коронавірусу померли 326 осіб, захворіли ще 7,7 тис. Дані на п'ятницю 13 березня 08:25
Кандидат в нардепи звернулася до Президента із закликом перенести вибори на 179 окрузі через коронавірус 10:59
більше новин
За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня 08:22 Інфографіка
У Мінську домовилися створити орган, який зафіксує суб'єктність ОРДЛО, — ЗМІ 14:45 Документ
Скільки у нас пневмоній - не має значення зовсім, - міністр охорони здоров'я 11:16
Глава МАУ звинуватив у брехні Антона Гуру, який спровокував паніку навколо рейсу "Мілан-Київ" 18:26
В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу 19:03
більше новин
З Житомира до Радомишля скасували автобуси: як потрапити в місто
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok