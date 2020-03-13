На коронавірус в Україні обстежили за весь час лише 55 осіб

Про це брифінгу повідомив в. о. голови ЦГЗ Ігор Кузин.

"Центр громадського здоров'я досліджував 55 зразків. З них три в роботі. Отримано 3 позитивних зразка, і по суті вчора був зафіксований третій випадок інфікування новим коронавірусом. Сумарно в Україні було проведено більше 500 досліджень. По всьому було проведено епідрозслідування", - повідомив він.

Кузін підкреслив, що смерть жінки від коронавіруса в Житомирській області сталася із-за пізнього звернення в медустанову. За його словами, є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я по захороненню – вони рекомендують проведення посиленого режиму дезінфекції.

Кузін нагадав, що в разі появи симптомів ГРВІ, або якщо людина підозрює можливість інфікування коронавирусной інфекцією, необхідно повідомити сімейного лікаря, який прийме рішення про необхідність тестування та госпіталізації, або повідомити екстрену медичну допомогу.

Як повідомляли Українські Новини, крім кордону, Україна також повністю закриває авіасполучення з іншими країнами.

Тим часом двох жителів Житомирської області перевіряють на коронавірус.