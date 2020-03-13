підписатися на розсилку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
13 березня 2020, пʼятниця, 20:23 6
Медицина 2020-03-13T22:45:02+02:00
Українські Новини
На коронавірус в Україні обстежили за весь час лише 55 осіб

На коронавірус в Україні обстежили за весь час лише 55 осіб

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Україні, Тест-система, коронавірус в українців
Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

Окрім того, що Україна закриває кордони з-за пандемії коронавіруса, а від коронавіруса українка померла в Житомирській області, в Центрі громадського здоров'я всього досліджували 55 зразків у хворих з підозрою на Covid-19. Серед них виявилося три позитивних.

Про це брифінгу повідомив в. о. голови ЦГЗ Ігор Кузин.

"Центр громадського здоров'я досліджував 55 зразків. З них три в роботі. Отримано 3 позитивних зразка, і по суті вчора був зафіксований третій випадок інфікування новим коронавірусом. Сумарно в Україні було проведено більше 500 досліджень. По всьому було проведено епідрозслідування", - повідомив він.

Кузін підкреслив, що смерть жінки від коронавіруса в Житомирській області сталася із-за пізнього звернення в медустанову. За його словами, є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я по захороненню – вони рекомендують проведення посиленого режиму дезінфекції.

Кузін нагадав, що в разі появи симптомів ГРВІ, або якщо людина підозрює можливість інфікування коронавирусной інфекцією, необхідно повідомити сімейного лікаря, який прийме рішення про необхідність тестування та госпіталізації, або повідомити екстрену медичну допомогу.

Як повідомляли Українські Новини, крім кордону, Україна також повністю закриває авіасполучення з іншими країнами.

Тим часом двох жителів Житомирської області перевіряють на коронавірус.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Тест-система коронавірус в українців

Не будемо чекати офіційної сотні або тисячі хворих...
У Києві посилили протиепідемічні заходи. Будуть де...
Кандидат в нардепи звернулася до Президента із зак...
МОЗ повідомив, що в Україні є достатня кількість т...
Не будемо чекати офіційної сотні або тисячі хворих, – Зеленський розповів про рішення РНБО стосовно коронавирусу
Україна повністю закриває авіасполучення з іншими країнами
Новини
НБУ підтримає кредитами потерпілий через коронавіруса бізнес 22:32
Володимир Зеленський
Не будемо чекати офіційної сотні або тисячі хворих, – Зеленський розповів про рішення РНБО стосовно коронавирусу 21:58
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Скріншот: pscp
Польща закриває кордони і вводить жорсткі заборони по всій країні 21:46
Всім націоналістам, що напали на Сивохо, суд обрав запобіжні заходи 21:43
Ізоляція і покарання за порушення карантину: МОЗ показав закон про коронавірус 20:41
більше новин
У Польщі трапилася перша смерть від коронавіруса: померла жінка 14:36
Як зробити спиртовмісний антисептик для рук: рекомендації ВООЗ 20:15
Кандидат в нардепи звернулася до Президента із закликом перенести вибори на 179 окрузі через коронавірус 10:59
Дороги пропонували укладати тротуарною плиткою, - "Укравтодор" про критику тендерної методички 10:31
Співробітники птахофабрики "Курганський бройлер" працюють в небезпечних умовах, - ексдиректор 13:21
більше новин
У Мінську домовилися створити орган, який зафіксує суб'єктність ОРДЛО, — ЗМІ 14:45 Документ
Скільки у нас пневмоній - не має значення зовсім, - міністр охорони здоров'я 11:16
Глава МАУ звинуватив у брехні Антона Гуру, який спровокував паніку навколо рейсу "Мілан-Київ" 18:26
В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу 19:03
На коронавірус перевіряють ще одного українця, що приїхав з Європи 12:45
більше новин
В Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу в Житомирській області
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok