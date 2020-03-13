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13 березня 2020, пʼятниця, 20:24 6
Суспільство 2020-03-13T21:15:02+02:00
Українські Новини
У Києві посилили протиепідемічні заходи. Будуть дезінфікувати житлові будинки і транспорт

У Києві посилили протиепідемічні заходи. Будуть дезінфікувати житлові будинки і транспорт

Елена Новикова
КМДА, Коронавірус, коронавірус в Україні, дезінфекція, дезінфекція транспорту, дезінфекція житлових будинків
Під'їзд будинку на Борщагівці. Фото: kiev.informator.ua
Під'їзд будинку на Борщагівці. Фото: kiev.informator.ua

Київська міська державна адміністрація (КМДА) почала проведення дезінфекції наземного транспорту, метрополітену на кінцевих зупинках маршрутів та житлових будинків у рамках протидії поширенню коронавирусной інфекції, від якої в Україні померла пенсіонерка з Житомирської області.

Про це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник написав на сторінці у Facebook, передають Українські Новини.

"Дав окремі доручення щодо санітарної обробки та дезінфекції рухомого складу на кінцевих зупинках маршрутів комунального транспорту. Це стосується і метрополітену і наземного транспорту", - написав він.

Поворозник додав, що він доручив забезпечити проведення дезінфекції ліфтових кабін, сходових кліток та під'їздів житлових будинків.

Як повідомляли "Українські Новини", у ВООЗ розповіли, що симптоми коронавірусу Covid-19 можуть проявитися в межах до 14 днів.

Раніше повідомлялося про те, що Київ замовив ще 100 тис. експрес-тестів на коронавірус Covid-19: де можна безкоштовно перевіритися.

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