У Києві посилили протиепідемічні заходи. Будуть дезінфікувати житлові будинки і транспорт

Київська міська державна адміністрація (КМДА) почала проведення дезінфекції наземного транспорту, метрополітену на кінцевих зупинках маршрутів та житлових будинків у рамках протидії поширенню коронавирусной інфекції, від якої в Україні померла пенсіонерка з Житомирської області.

Про це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник написав на сторінці у Facebook, передають Українські Новини.

"Дав окремі доручення щодо санітарної обробки та дезінфекції рухомого складу на кінцевих зупинках маршрутів комунального транспорту. Це стосується і метрополітену і наземного транспорту", - написав він.

Поворозник додав, що він доручив забезпечити проведення дезінфекції ліфтових кабін, сходових кліток та під'їздів житлових будинків.

Як повідомляли "Українські Новини", у ВООЗ розповіли, що симптоми коронавірусу Covid-19 можуть проявитися в межах до 14 днів.

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