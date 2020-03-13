Україна поверне всіх утримуваних на окупованому Донбасі в найближчі місяці, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляє, що тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) домовилася про те, що в найближчі місяці Україна поверне всіх своїх громадян, утримуваних на непідконтрольних територіях Луганської і Донецької областей.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кілька днів тому відбулася чергова зустріч ТКГ в Мінську. Було вирішено, що мені необхідно там бути присутнім, подивитися що там відбувається і як проходять переговори... Які рішення були прийняті на цій зустрічі? По-перше, я вважаю це головне прийняте рішення, і Україна зробить все, щоб це сталося, - що протягом найближчих місяців ми повернемо всіх наших громадян, які сьогодні знаходяться і утримуються на території так званих ОРДЛО", - сказав він.

Також, за його словами, в ТКГ тривають консультації щодо визначення нових трьох пунктів для розведення сил і засобів.

Як повідомляли Українські Новини, радники лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) наступного тижня (16-22 березня) обговорять в телефонному режимі дату проведення чергового саміту "нормандської четвірки", який попередньо повинен відбутися у квітні в Берліні (Німеччина).

Раніше повідомлялося про те, що ТГК по врегулюванню ситуації на Донбасі домовилася про поновлення пошуку зниклих без вісті.

Також Володимир Зеленський призначив Геннадія Кузнєцова замість Валерії Лутковської представником України в робочій групі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи.