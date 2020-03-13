Зеленський змінив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський ввів у персональний склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО), який прийме рішення в п'ятницю щодо закриття кордонів і авіасполучення з низкою країн, тимчасово виконуючу обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірину Венедиктову, міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, міністра оборони Андрія Тарана, міністра фінансів Ігоря Уманського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, і затвердив у його складі віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.

Про це йдеться в указі №80, передають Українські Новини.

Крім того, Зеленський вивів зі складу РНБО колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука, екс-міністра оборони Андрія Загороднюка, екс-міністра фінансів Оксану Маркарову, екс-генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, яка спричинила за собою відставку всього уряду.