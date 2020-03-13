У лютому грошова база різко скоротилася

У лютому грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, скоротилася на 1,4% до 463,359 млрд гривень.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

З початку року грошова база скоротилася на 3% з 477,491 млрд гривень.

Грошова маса в лютому виросла на 0,8% до 1 477,796 млрд гривень, а з початку року - на 2,7% з 1 438,311 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в лютому збільшився на 1,1% до 374,332 млрд гривень, а з початку року обсяг готівки скоротився на 2,6% з 384,366 млрд гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшилася на 6,9% до 477,490 млрд гривень.

в 2018 році грошова база зросла на 9,2% з 399,1 млрд гривень, а грошова маса виросла на 5,6% з 1 208,859 млрд гривень.

В 2017 році грошова база зросла на 4,6% з 381,6 млрд гривень, а грошова маса збільшилася на 9,6% з 1 102,7 млрд гривень.

В 2019 році грошова база зросла на 9,6% з 435,798 млрд гривень до 477,491 млрд гривень.

В 2019 році грошова маса збільшилася на 12,3% з 1 277,6 млрд гривень до 1 438,311 млрд гривень.

Національний банк у період з 8-го по 11-е січня купив 148 млн доларів і продав 30 млн доларів на межбанковсковском валютному ринку.