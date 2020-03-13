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  • Естонія оголосила надзвичайний стан і ввела карантин через коронавірус
13 березня 2020, пʼятниця, 11:03 22
Світ 2020-03-13T13:15:02+02:00
Українські Новини
Естонія оголосила надзвичайний стан і ввела карантин через коронавірус

Естонія оголосила надзвичайний стан і ввела карантин через коронавірус

Елизавета Кесельман
Естонія, Надзвичайний стан, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в Естонії
Естонія. Фото: err.ee
Естонія. Фото: err.ee

Коронавірус по всьому світу щодня набирає обертів. Так, за даними ВООЗ від коронавирусної епідемії за останню добу померли 326 осіб, захворіли ще 7,7 тисяч. Влада Естонії оголосили про введення надзвичайного стану до 1 травня у зв'язку зі спалахом коронавіруса COVID-19. Про це повідомляє видання Delfi.

Так, з понеділка, 16 березня, в Естонії буде зупинено навчальний процес у школах, гімназіях, професійних навчальних закладах, вузах та університетах. Владі рекомендують перейти на дистанційне або домашнє навчання.

На пунктах перетину кордону в аеропортах і на суші буде введений санітарний контроль для виявлення людей з симптомами, подібними до симптомів коронавірусу. Всі особи, які мають намір потрапити в країну, будуть змушені заповнити анкету, яка дозволить встановити маршрут їхньої подорожі.

Крім того, були заборонені всі публічні зібрання, скасовано спортивні змагання, а музеї та кінотеатри були закриті. У закладах соціальної опіки, лікарнях і в'язницях буде діяти заборона на відвідування.

Як повідомляли Українські Новини, Румунія буде відправляти на семиденний карантин всіх прибулих на територію країни.

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