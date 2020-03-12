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12 березня 2020, четвер, 23:45 6
Суспільство 2020-03-13T00:30:01+02:00
Українські Новини
За останній тиждень в Україні від грипу померли 9 осіб

За останній тиждень в Україні від грипу померли 9 осіб

Валерия Драгомирова
МОЗ, Грип, Грип в Україні
Грип. Фото: pixabay
Грип. Фото: pixabay

У той час як в Україні зафіксували вже три випадки коронавірусу, 63 людини померли від ускладнень грипу з жовтня 2019 року, при цьому за минулий тиждень (з 2 по 8 березня) зареєстровано дев'ять летальних випадків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 213 531 людина, з них 64,4% - діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 577,8 на 100 тис. населення, що на 21,2% більше епідемічного порогу по Україні.

У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Закарпатській областях та Києві зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ.

У всіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Україні було зареєстровано два нових випадки захворювання на коронавірус: у жінки з Житомирської області і у чоловіка з Чернівецької області.

3 березня в Україні був зареєстрований перший випадок коронавірусної інфекції в Чернівецькій області.

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