За останній тиждень в Україні від грипу померли 9 осіб

У той час як в Україні зафіксували вже три випадки коронавірусу, 63 людини померли від ускладнень грипу з жовтня 2019 року, при цьому за минулий тиждень (з 2 по 8 березня) зареєстровано дев'ять летальних випадків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.



За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 213 531 людина, з них 64,4% - діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 577,8 на 100 тис. населення, що на 21,2% більше епідемічного порогу по Україні.



У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Закарпатській областях та Києві зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ.



У всіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.



Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Україні було зареєстровано два нових випадки захворювання на коронавірус: у жінки з Житомирської області і у чоловіка з Чернівецької області.



3 березня в Україні був зареєстрований перший випадок коронавірусної інфекції в Чернівецькій області.