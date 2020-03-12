Вибори в окрузі №179. ЦВК просить забезпечити дільниці для голосування дезінфекторами і антисептиками

Центральна виборча комісія (ЦВК) просить харківську владу забезпечити дільниці для голосування на проміжних виборах депутата Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область) 15 березня дезінфікуючими та антисептичними засобами для запобігання поширенню коронавірусу (COVID-19).Таке звернення ЦВК прийняла на засіданні в четвер, передають Українські Новини."Звернутися до Харківської обласної та районних державних адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування щодо: забезпечення проведення дезінфекції приміщень для голосування і приміщень виборчих комісій з дотриманням санітарних вимог і рекомендацій Міністерства охорони здоров'я до початку підготовчого засідання ОВК і періодично протягом дня голосування; забезпечення ОВК індивідуальними засобами захисту, антисептичними засобами, засобами термометрії, а виборців - індивідуальними засобами захисту і антисептичними засобами в приміщеннях для голосування; організації оперативного реагування та надання медичної допомоги в день голосування", - сказано в ньому.Також ЦВК просить місцеву владу надати дільничним комісіям інформаційні матеріали про захист від вірусних інфекцій, профілактики інфікування коронавірусу і його поширення для їх розміщення в приміщеннях для голосування.Дільничним виборчим комісіям рекомендовано проводити періодичне провітрювання приміщення для голосування і запобігати значному скупченню людей."У разі скупчення людей у приміщенні для голосування рекомендувати виборцям очікувати за межами цього приміщення", - йдеться в постанові ЦВК.Членам комісій рекомендовано користуватися індивідуальними засобами захисту та періодично заміряти температуру власного тіла.Член ЦВК Ірина Єфремова зазначила, що постанову прийнято в зв'язку з введенням в Україні карантину, але підкреслила, що Конституція не дозволяє обмеження права громадян обирати і бути обраним, крім передбачених законодавством випадків.У свою чергу, член ЦВК Юрій Мірошниченко звернув увагу на те, що рішення Кабінету Міністрів про введення карантину містить виняток - державні заходи."Вибори якраз є таким державним заходом, на яке не поширюються обмеження, передбачені постановою Кабінету Міністрів. Тому ми вживаєму максимум профілактичних заходів, передбачених нашою постановою, але не можемо обмежити гарантоване Конституцією право на вибір", - пояснив він.Як повідомляли Українськi Новини, з 12 березня по 3 квітня Кабмін ввів в Україні карантин для запобігання поширенню коронавірусу, що забороняє проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб.В окрузі №179 15 березня пройдуть вибори в зв'язку з призначенням депутата Ради від "Слуги народу" Олексія Кучера, обраного в цьому окрузі, головою Харківської обласної державної адміністрації.У виборах беруть участь 37 кандидатів.ЦВК має встановити результати виборів до 30 березня включно.