Вибори в окрузі №179. ЦВК просить забезпечити дільниці для голосування дезінфекторами і антисептиками

Центральна виборча комісія (ЦВК) просить харківську владу забезпечити дільниці для голосування на проміжних виборах депутата Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область) 15 березня дезінфікуючими та антисептичними засобами для запобігання поширенню коронавірусу (COVID-19).

Таке звернення ЦВК прийняла на засіданні в четвер, передають Українські Новини.



"Звернутися до Харківської обласної та районних державних адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування щодо: забезпечення проведення дезінфекції приміщень для голосування і приміщень виборчих комісій з дотриманням санітарних вимог і рекомендацій Міністерства охорони здоров'я до початку підготовчого засідання ОВК і періодично протягом дня голосування; забезпечення ОВК індивідуальними засобами захисту, антисептичними засобами, засобами термометрії, а виборців - індивідуальними засобами захисту і антисептичними засобами в приміщеннях для голосування; організації оперативного реагування та надання медичної допомоги в день голосування", - сказано в ньому.



Також ЦВК просить місцеву владу надати дільничним комісіям інформаційні матеріали про захист від вірусних інфекцій, профілактики інфікування коронавірусу і його поширення для їх розміщення в приміщеннях для голосування.



Дільничним виборчим комісіям рекомендовано проводити періодичне провітрювання приміщення для голосування і запобігати значному скупченню людей.



"У разі скупчення людей у приміщенні для голосування рекомендувати виборцям очікувати за межами цього приміщення", - йдеться в постанові ЦВК.



Членам комісій рекомендовано користуватися індивідуальними засобами захисту та періодично заміряти температуру власного тіла.



Член ЦВК Ірина Єфремова зазначила, що постанову прийнято в зв'язку з введенням в Україні карантину, але підкреслила, що Конституція не дозволяє обмеження права громадян обирати і бути обраним, крім передбачених законодавством випадків.



У свою чергу, член ЦВК Юрій Мірошниченко звернув увагу на те, що рішення Кабінету Міністрів про введення карантину містить виняток - державні заходи.



"Вибори якраз є таким державним заходом, на яке не поширюються обмеження, передбачені постановою Кабінету Міністрів. Тому ми вживаєму максимум профілактичних заходів, передбачених нашою постановою, але не можемо обмежити гарантоване Конституцією право на вибір", - пояснив він.



Як повідомляли Українськi Новини, з 12 березня по 3 квітня Кабмін ввів в Україні карантин для запобігання поширенню коронавірусу, що забороняє проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб.



В окрузі №179 15 березня пройдуть вибори в зв'язку з призначенням депутата Ради від "Слуги народу" Олексія Кучера, обраного в цьому окрузі, головою Харківської обласної державної адміністрації.



У виборах беруть участь 37 кандидатів.



ЦВК має встановити результати виборів до 30 березня включно.