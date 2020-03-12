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12 березня 2020, четвер, 16:58 14
Події 2020-03-12T19:15:04+02:00
Українські Новини
Обстріли в зоні ООС: 1 військовий поранений

Обстріли в зоні ООС: 1 військовий поранений

Елизавета Драбкина
Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, Бойовики
Обстріл. ООС. Фото: Міноборони України
Обстріл. ООС. Фото: Міноборони України

1 військовий поранений внаслідок обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил в четвер, 12 березня.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, вкотре порушивши всі можливі домовленості, російські окупанти обстріляли підрозділи Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Зайцеве", - сказано в ньому.

Противник вів обстріл з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також зафіксована робота снайперів.

За підтвердженими даними, напередодні з Росії на цю ділянку фронту прибули російські снайпери, які приїхали на українську землю для здачі іспитів.

Бойовики прицільним пострілом поранили одного українського військовослужбовця.

Пораненому була негайно надана медична допомога.

Наголошується, що такі дії противника не залишилися без відповіді.

Українські військові, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки противника.

Втрати бойовиків уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, 11 березня бойовики 2 рази обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий отримав поранення.

Раніше бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області.

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