На час карантину "Укренерго" дозволив працювати з дому співробітникам з дітьми до 12 років

В той час, як сьогодні ЦВК вирішить, як проводити вибори в 179-му окрузі під час карантину, національна енергетична компанія "Укренерго" дозволила працювати з дому співробітникам, у яких є діти віком до 12 років.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго" на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Під час дії карантину в навчальних закладах працівники компанії, у яких є діти 12 років, за погодженням з керівництвом можуть працювати віддалено", - йдеться в ньому.

Крім того, компанія скасувала всі закордонні відрядження в країни Євросоюзу та країни зі спалахом коронавірусу.

Також обмежуються відрядження працівників в деякі міста України згідно з офіційною інформацією Міністерства охорони здоров'я щодо епідеміологічної ситуації.

Крім того, керівникам структурних підрозділів було рекомендовано обмежити проведення великих нарад і замінити їх онлайн-зустрічами.

Як повідомляли Українські Новини, на час карантину Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" дозволила працювати з дому співробітникам з дітьми.

11 березня Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавіруса Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

"Укренерго" здійснює диспетчеризацію енергосистеми України і передає електроенергію від електростанцій до мереж енергопостачальних компаній.

Крім того, на компанію покладено функції організатора аукціонів з доступу до перетину міждержавних ліній електропередачі для експорту електроенергії.