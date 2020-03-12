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  • На час карантину "Укренерго" дозволив працювати з дому співробітникам з дітьми до 12 років
12 березня 2020, четвер, 15:12 20
Економіка 2020-03-12T16:30:02+02:00
Українські Новини
На час карантину "Укренерго" дозволив працювати з дому співробітникам з дітьми до 12 років

На час карантину "Укренерго" дозволив працювати з дому співробітникам з дітьми до 12 років

Елизавета Кесельман
Укренерго, Коронавірус, Карантин в Україні, віддалена робота
Укренерго. Фото: slovoidilo.ua
Укренерго. Фото: slovoidilo.ua

В той час, як сьогодні ЦВК вирішить, як проводити вибори в 179-му окрузі під час карантину, національна енергетична компанія "Укренерго" дозволила працювати з дому співробітникам, у яких є діти віком до 12 років.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго" на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Під час дії карантину в навчальних закладах працівники компанії, у яких є діти 12 років, за погодженням з керівництвом можуть працювати віддалено", - йдеться в ньому.

Крім того, компанія скасувала всі закордонні відрядження в країни Євросоюзу та країни зі спалахом коронавірусу.

Також обмежуються відрядження працівників в деякі міста України згідно з офіційною інформацією Міністерства охорони здоров'я щодо епідеміологічної ситуації.

Крім того, керівникам структурних підрозділів було рекомендовано обмежити проведення великих нарад і замінити їх онлайн-зустрічами.

Як повідомляли Українські Новини, на час карантину Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" дозволила працювати з дому співробітникам з дітьми.

11 березня Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавіруса Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

"Укренерго" здійснює диспетчеризацію енергосистеми України і передає електроенергію від електростанцій до мереж енергопостачальних компаній.

Крім того, на компанію покладено функції організатора аукціонів з доступу до перетину міждержавних ліній електропередачі для експорту електроенергії.

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