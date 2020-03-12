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12 березня 2020, четвер, 14:17 15
Економіка 2020-03-12T16:15:05+02:00
Українські Новини
НБУ може переглянути прогноз інфляції через коронавірус

НБУ може переглянути прогноз інфляції через коронавірус

Анна Рудык
НБУ, інфляція, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Інфляція. Фото: pixabay.com
Інфляція. Фото: pixabay.com

Національний банк допускає перегляд прогнозу інфляції в квітні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Січневий прогноз Національного банку передбачав інфляцію 4,8% на кінець 2020 року, однак він може бути переглянутий у квітні в залежності від подальшого розвитку подій.

Наголошується, що до цих пір поширення коронавірусної інфекції мало обмежений і нейтральний вплив на українську економіку.

"Український експорт продовжує зростати. Деяке зниження цін на окремі товари вітчизняного експорту було більш ніж компенсовано подальшим нарощуванням фізичних обсягів поставок за кордон. У той же час ціни на товари, які Україна імпортує, насамперед, на енергоносії, знижуються навіть швидше, ніж на експорт", - йдеться в ньому.

Також наголошується, що український валютний ринок поки реагує на невизначеність з ситуацією з вірусом і посилену турбулентність на фінансових і товарних ринках погіршенням настроїв і підвищеною нервозністю.

Також, як повідомляється, на економічній активності та інфляції в Україні ще не позначилися такі наслідки поширення коронавірусу як: тиск на ціни у бік зниження і охолодження світової економіки; пом'якшення монетарної політики центральними банками провідних економік світу і торгових партнерів України у відповідь на ці процеси; введення урядами країн заходів щодо недопущення поширення COVID-19.

Крім падіння цін на світових ринках через коронавірусу, на інфляцію в Україні в бік зниження будуть тиснути конкурентні війни між країнами-виробниками нафти, які нещодавно розгорнулися.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ розповів, як буде працювати банківська система під час карантину.

Тим часом у перший день карантину НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 13-15 березня, на 22,85 коп. до 25,8086 UAH/USD.

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