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12 березня 2020, четвер, 11:35 19
Суспільство 2020-03-12T14:30:04+02:00
Українські Новини
Пориви вітру до 30 м/с: в Україні оголошено перший рівень небезпеки

Пориви вітру до 30 м/с: в Україні оголошено перший рівень небезпеки

Анна Рудык
Прогноз погоди, штормове попередження, пориви вітру, погода в Україні
Вітер. Фото: postimees.ee
Вітер. Фото: postimees.ee

Сьогодні, 12 березня, в деяких областях України значно погіршиться погода. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними синоптиків, вдень у західних та Вінницькій областях, а також вночі та вранці у східних очікуються пориви вітру до 15-20 метрів в секунду.

Крім того, в Карпатах пориви вітру сьогодні досягнуть 25-30 м/с. У зв'язку з ускладненням погодних умов синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, вдень +12...+14 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +11...+16 градусів.

Також у зв'язку з тим, що в Україні були аномально теплі зима і осінь, Державне агентство водних ресурсів України попередило про можливі обмеження прав водокористувачів у використанні води у разі маловодия.

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