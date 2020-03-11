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11 марта 2020, среда, 21:00 318
Общество 2020-03-11T21:00:01+02:00
Українські Новини
Все регионы зальет дождями с порывами ветра: прогноз погоды на 12 марта

Все регионы зальет дождями с порывами ветра: прогноз погоды на 12 марта

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: freepik
Дождь. Фото: freepik

12 марта в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Карпатах небольшой дождь, температура ночью и днем 0…+5 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Сваляве небольшой дождь, днем местами дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+16 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+16 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 11 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

А Киев в начале рабочей недели окутал густой туман.

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