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06 марта 2020, пятница, 21:55 16
Общество 2020-03-06T22:15:01+02:00
Українські Новини
В Госводагентстве предупредили о возможных ограничениях использования воды

В Госводагентстве предупредили о возможных ограничениях использования воды

Таня Войтюк
Вода, Погода, погода в Украине, Госводагентство, Маловодие
Озеро Тельбин в Киеве. Фото: bereznyaki.org
Озеро Тельбин в Киеве. Фото: bereznyaki.org

В связи с тем, что в Украине были аномально теплые зима и осень, Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодия.

Об этом сообщаетпресс-служба ведомства.

Причиной такого решения является аномальные осень и зима 2019-2020 годов.

"Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды. Для этого в Госводагентства есть все законодательные основания. Так, статья 45 Водного кодекса Украины говорит, что в случае наступления маловодья, права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования в том числе сбросы воды через плотины ГЭС", - говорится в сообщении.

В Госводагентстве отмечается, что в случае принятия таких мер приоритетность будет отдаваться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев.

Кроме того, заметим, что маловодие может привести к пересыханию малых водотоков.

Сегодня Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и днестровских водохранилищ в контексте таких неблагоприятных условий и выраженное маловодие согласовывала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, большинство синоптиков сходятся во мнении, что украинцев в нынешнем году ждет непростая весна: поздняя, в целом теплая, с резким переходом к летней погоде уже в мае и с осадками ниже нормы.

Ранее метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

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