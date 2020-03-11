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11 березня 2020, середа, 12:35 78
Силові структури 2020-03-11T19:30:08+02:00
Українські Новини
ЗСУ потрібна продумана програма розвитку озброєння, а не безсистемна закупівля для латання старих дірок, - Тар

ЗСУ потрібна продумана програма розвитку озброєння, а не безсистемна закупівля для латання старих дірок, - Таран

Елизавета Драбкина
Збройні сили України, Міноборони, Андрій Таран
Андрій Таран. Фото: mil.gov.ua
Андрій Таран. Фото: mil.gov.ua

Міністр оборони Андрій Таран вважає, що Збройним силам потрібна продумана програма розвитку озброєння, а не безсистемна закупівля для латання старих дірок.

Про це він заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

"У першу чергу, армія повинна бути добре оснащена, це питання є проблемним. Збройні сили потребують модернізації, перехід на сучасні системи озброєння з використанням новітніх технологій. Необхідна продумана програма розвитку озброєння, а не безсистемна закупівля для латання старих дірок", - заявив Таран.

Він наголосив, що найголовнішим пріоритетом Міністерства оборони вважає необхідність забезпечення високої обороноздатності країни, спроможність Збройних сил чинити необхідний відсіч нападнику - таку відсіч, щоб у агресора пропадало навіть бажання випробувати міць українських бійців.

Крім того, Таран подякував бійців, які дали відсіч бойовикам, обстрелявшим військовий вантажний автомобіль в зоні ООС 10 березня.

Він підкреслив, що складають основу армії люди, тому Міноборони буде продовжувати політику, спрямовану на соціальний захист військовослужбовців та їх сімей.

Таран зазначив, що мотиваційний пакет для військових повинен передбачати забезпечення житлом, гідне грошове забезпечення, пріоритетний вступ у навчальні заклади, безкоштовну освіту, забезпечення якісними медичними послугами, гарантії при звільненні з військової служби.

Також він заявив, що Міністерство буде продовжувати впровадження стандартів НАТО (Організації Північноатлантичного договору) в систему Збройних сил.

"У нас повинна бути цілком реальна мета - максимальне забезпечення спроможності Збройних сил України взаємодіяти з силами Альянсу", - додав він.

Таран зазначив, що проходить перехід системи органів військового управління на стандарти НАТО, але зміна структури військового керівництва країни є лише однією складовою багатовимірного процесу реформування Збройних сил, і саме тому важливим є питання завершення розмежування повноважень між Міністерством оборони, головнокомандувачем Збройних сил і Генеральним штабом у новій структурі.

Також він додав, що забезпечення високої обороноздатності країни передбачає створення розгалуженої системи територіальної оборони.

Як повідомляли Українські Новини, 11 березня Президент Володимир Зеленський представив на брифінгу новопризначеного міністра оборони Андрія Тарана.

4 березня Верховна Рада призначила міністром оборони Андрія Тарана.

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