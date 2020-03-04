Новым министром обороны стал генерал Таран. Что о нем известно

Верховная Рада на внеочередном заседании назначила министром обороны Андрея Тарана.

За соответствующее решение проголосовали 285 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Таран родился в 1955 году во Франкфурте-на-Одере, окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, получив специальность военного инженера-радиотехника.

После этого служил в армии СССР.

Позже, в 1993 году прошел переподготовку в Институте международных отношений в Киеве для дипломатической службы.

С 1992 года служил в центральном аппарате Министерства обороны, в 1994-1995 годах работал в Главном управлении разведки Минобороны.

В 1995-1996 годах получил квалификацию магистра по специальности "стратегия национальных ресурсов" в Национальном университете обороны США, в Вашингтоне, после этого в 1996-1998 годах работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины экспертом центра стратегического планирования и анализа.

В 1998 году вернулся в центральный аппарат Минобороны.

Свободно владеет английским языком, с 1999 по 2004 год работал в должности военного атташе при посольстве Украины в США.

С 2011 по 2014 год был представителем Минобороны при представительстве Украины при ООН.

С апреля по август 2015 года генерал был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации в Донбассе, где занимал очень активную позицию по защите интересов Украины.

В июле Твиттер Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) опубликовал сообщение: "Генерал Таран освобожден от должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 Уголовного кодекса (Государственная измена)".

Позже оказалось, что аккаунт СНБО взломали специально, чтобы опубликовать это сообщение.

Таран был уволен в запас в 2016 году с должности первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Как сообщали Українські Новини, Андрея Тарана вчера на заседании фракции "Слуга народа" предложил назначить министром обороны Владимир Зеленский.

Тем временем в СМИ появилась информация, что три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля.