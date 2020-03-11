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11 березня 2020, середа, 10:20 28
Економіка 2020-03-11T11:15:43+02:00
Українські Новини
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині

Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині

Таня Войтюк
Електроенергія, Рінат Ахметов, Словаччина, Ціна на електроенергію
Електроенергія. Фото: pixabay
Електроенергія. Фото: pixabay

У лютому ціна електроенергії на "ринку на добу вперед" (РДН) у об'єднаній енергосистемі України знизилася на 12,4%, при цьому темпи зменшення ціни Бурштинському енергоострові були в п'ять разів повільніше і склали 2,4%.

Про це стало відомо з звіт ДП "Оператор ринку", повідомляють "Наші гроші".

По ОЕС України середньозважена ціна у минулому місяці склала 1 232,08 грн / МВт.ч. За Бурштинському острову ціна була на чверть вище і становила 1 678,72 грн / МВт.ч.

У лютому, як і в січні 2020 року, в торговельній зоні ОЕС України спостерігався профіцит пропозицій, особливо в нічні години доби. Дефіцит пропозицій залишився на 8:00.

В торговій зоні Бурштинського острова на РДН спостерігався дефіцит пропозицій в нічні години.

Згідно зі звітом, в Україні ціни залишаються вище цін на електроенергію в країнах сусідах.

ЗвітПорівняння українських цін і європейських

В Бурштинському енергоострові ціна електроенергії в порівнянні зі Словаччиною дорожче на 75%, в ОЕС ця різниця вдвічі менше. І за минулий місяць різниця в цінах з сусідньою країною тільки зросла, в січні вона становила 24% в Бурштинському острові і 10,5% в ОЕС.

У лютому найближчим до України серед країн-сусідів ціна на е/е була в Румунії. В ОЕС вона була дорожчою на 8%, в Бурштинському острові - на 33%.

Бурштинського енергоострова синхронізований з енергосистемою Європи, електроенергію з нього також отримують споживачі Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Ціни. Фото: Наші грошіЦіни на електроенергію. Фото: Наші гроші

Майже 90% обсягу електроенергії для них виробляють Бурштинська ТЕС, Добротвірська ТЕС і Ладижинська ТЕС, що належать АТ "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова.

Найбільшою з них є Бурштинська ТЕС, в 2018-2019 роках її директором був Денис Шмигаль, якого 4 березня парламент призначив прем'єр-міністром. Бурштиинська ТЕС разом з Добротвірської ТЕС були замішані в схемі, коли спочатку дорого продавали свою електроенергію "Енергоринок", а потім дешево викуповували й назад за ціною оптового ринку для цілей продажу за кордон.

Експортує електроенергію ТОВ "Д. Трейдинг" Ахметова.

Як повідомляли "Українські Новини", з початку року Україна скоротила дохід від експорту електроенергії на 11,7%.

У листопаді порівняно з жовтнем імпорт електроенергії збільшився на 10%, або на 60 тис. мВт-год до 661 тис. мВт-ч і і вперше з початку роботи нового ринку електроенергії на 5% перевищив сумарний обсяг експорту, який становив 629 тис. мВт-год.

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