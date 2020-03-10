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10 березня 2020, вівторок, 16:16 10
Зовнішня політика 2020-03-10T16:17:08+02:00
Українські Новини
Україна вивчає досвід Швейцарії у проведенні референдумів, - Разумков

Україна вивчає досвід Швейцарії у проведенні референдумів, - Разумков

Валерия Драгомирова
Референдум, швейцарія, Разумков Дмитро
Разумков в Швейцарії. Фото: ВРУ
Разумков в Швейцарії. Фото: ВРУ

Україна вивчає досвід Швейцарії у проведенні референдумів. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє пресслужба парламенту.


"У Швейцарії успішно працює практика, коли народ є суб'єктом законодавчої ініціативи. Україна також робить перші кроки. Вже розроблені законопроєкти, якими повинні бути розширені форми прямої демократії: закріплено механізми загальнонаціонального та місцевих референдумів, народного вето, відкликання депутата. Сподіваюся, найближчим часом ми зможемо їх розглянути", - зазначив Дмитро Разумков.

У рамках офіційного візиту до Швейцарії глава українського парламенту провів зустріч з президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Зоммаругою. Він привітав пані Зоммаругу з обранням та висловив сподівання на поглиблення співпраці України і Швейцарії в майбутньому.

Як повідомляли Українські Новини, Рада ухвалила законопроєкт про референдум на громадське обговорення.

Законопроєкт "Про всеукраїнський референдум" передбачає можливість зміни рішення, прийняте під час референдуму, шляхом референдуму не раніше, ніж через три роки з дня його прийняття.

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