Принятое на референдуме решение можно будет изменить на следующем через 3 года, - законопроект

Законопроект "О всеукраинском референдуме" предусматривает возможность изменения решения, принятое во время референдума, путем референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия.

Об этом говорится в тексте законопроекта, одобренного рабочей группой Верховной Рады и обнародованного на сайте парламента для обсуждения, передают Українські Новини.

Согласно ему, предметом украинского референдума могут быть вопросы об утверждении изменений в разделы Конституции: I (Общие основы), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию).

Также предметами референдума могут быть вопросы о решении вопроса общегосударственного значения, утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины, прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

На референдум может выноситься одновременно не более трех вопросов.

Предметами референдума не могут быть вопросы, противоречащие положениям Конституции, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушающие ее суверенитет и территориальную целостность, а также отнесенные Конституцией и законами к полномочиям правоохранительных или судебных органов вопросы по налогам, бюджету, амнистии.

Референдум касательно утверждения изменений в Конституцию назначается Президентом, также им оглашается референдум по народной инициативе.

Радой назначается референдум касательно вопросов изменения территории Украины.

Процесс всеукраинского референдума начинается на следующий день после дня опубликования соответствующего указа Президента или постановления Рады и завершается через 15 дней после дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов.

Всеукраинский референдум проводится в общегосударственном округе, для подготовки, организации и проведения всеукраинского референдума используются территориальные избирательные округа, которые образует ЦИК в соответствии со статьей 27 Избирательного кодекса.

Результаты референдума не должен утверждать какой-либо государственный орган.

Решения, действия или бездействие, касающиеся процесса всеукраинского референдума, могут быть обжалованы в соответствующей комиссии всеукраинского референдума или в суде.

Референдум не проводиться во время военного положения.

Как сообщали Українські Новини, Рада вынесла законопроект о референдуме на общественное обсуждение.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что всеукраинский референдум о доступе к рынку земли для иностранцев будет проведен после принятия нового законопроекта о народовластии.