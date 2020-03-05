подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
  • Новости
  • Политика
  • Принятое на референдуме решение можно будет изменить на следующем через 3 года, - законопроект
05 марта 2020, четверг, 14:52 255
Политика 2020-03-05T14:52:47+02:00
Українські Новини
Принятое на референдуме решение можно будет изменить на следующем через 3 года, - законопроект

Принятое на референдуме решение можно будет изменить на следующем через 3 года, - законопроект

Анна Рудык
Верховная Рада, Конституция, Референдум, Законопроект о референдуме
Референдум. Фото: vybor.ua
Референдум. Фото: vybor.ua

Законопроект "О всеукраинском референдуме" предусматривает возможность изменения решения, принятое во время референдума, путем референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия.

Об этом говорится в тексте законопроекта, одобренного рабочей группой Верховной Рады и обнародованного на сайте парламента для обсуждения, передают Українські Новини.

Согласно ему, предметом украинского референдума могут быть вопросы об утверждении изменений в разделы Конституции: I (Общие основы), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию).

Также предметами референдума могут быть вопросы о решении вопроса общегосударственного значения, утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины, прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

На референдум может выноситься одновременно не более трех вопросов.

Предметами референдума не могут быть вопросы, противоречащие положениям Конституции, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушающие ее суверенитет и территориальную целостность, а также отнесенные Конституцией и законами к полномочиям правоохранительных или судебных органов вопросы по налогам, бюджету, амнистии.

Референдум касательно утверждения изменений в Конституцию назначается Президентом, также им оглашается референдум по народной инициативе.

Радой назначается референдум касательно вопросов изменения территории Украины.

Процесс всеукраинского референдума начинается на следующий день после дня опубликования соответствующего указа Президента или постановления Рады и завершается через 15 дней после дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов.

Всеукраинский референдум проводится в общегосударственном округе, для подготовки, организации и проведения всеукраинского референдума используются территориальные избирательные округа, которые образует ЦИК в соответствии со статьей 27 Избирательного кодекса.

Результаты референдума не должен утверждать какой-либо государственный орган.

Решения, действия или бездействие, касающиеся процесса всеукраинского референдума, могут быть обжалованы в соответствующей комиссии всеукраинского референдума или в суде.

Референдум не проводиться во время военного положения.

Как сообщали Українські Новини, Рада вынесла законопроект о референдуме на общественное обсуждение.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что всеукраинский референдум о доступе к рынку земли для иностранцев будет проведен после принятия нового законопроекта о народовластии.

Больше новостей о: Верховная Рада Конституция Референдум Законопроект о референдуме

Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории, – Данилов
В Украине будут запрещать массовые мероприятия из-за коронавируса
Новости
Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории, – Данилов 15:03
Принятое на референдуме решение можно будет изменить на следующем через 3 года, - законопроект 14:52
В новом правительстве нет ни одного человека, который будет заниматься экономикой, - Бойко 14:45
Не существует никаких доказательств злоупотреблений при применении формулы "Роттердам+", – эксперт Центра Разумкова 14:43
Людям надо объяснить, почему имея рекордный резерв газа, правительство повышает цены для населения, - Зубко 14:39
больше новостей
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
больше новостей
В Черновицкой области коронавирус подозревают еще у двоих людей, вернувшихся из Италии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok