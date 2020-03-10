За понеділок статки десяти найбагатших людей світу скоротилися на $38 млрд

За "чорний понеділок" десять найбагатших людей світу втратили в сумі $37,7 млрд після обвалу фондових ринків.

Про це повідомляє американське видання Forbes.

Список мільярдерів, які втратили найбільше, очолив власник Louis Vuitton і Dior Бернар Арно, статки якого за день скоротилася на $6 млрд і склали на кінець дня $92,6 млрд.

Засновник і глава компанії Amazon Джефф Безос за день втратив $5,6 млрд. Акції Amazon в понеділок до закриття торгів подешевшали більш ніж на 5%.

Уоррен Баффет, який очолює Berkshire Hathaway, за день втратив на $5,4 млрд на тлі падіння акцій компанії. Мексиканський телемагнат Карлос Слім втратив за день $5 млрд (8% його статку). Засновник і голова Facebook Марк Цукерберг теж увійшов у п'ятірку "жертв" "чорного понеділка" — його статок скоротився на $4,2 млрд.

За ним по сумі втрат слідує іспанець Амансіо Ортега, засновник і бенефіціаром холдингу Inditex (володіє брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Pull & Bear). Його статок за день скоротилася на $4 млрд.

Компанія Microsoft Білла Гейтса втратила $ 3,8 млрд, Google Ларрі Пейджа — на $3,3 млрд. Статок Ларрі Еллісона зменшився на $1,8 млрд, після того як акції Oracle подешевшали на 3%.

Як повідомляли Українські Новини, на тлі повідомлень про коронавирус світові ціни на нафту почали падати.

Основні фондові індекси США на відкритті торгів обвалилися на тлі зриву угоди про видобуток нафти в рамках ОПЕК+ і поширення коронавірусу.