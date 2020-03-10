Коронавірус поки має обмежений і нейтральний вплив на економіку України, - НБУ

Національний банк зазначає, що коронавірус, на який захворіли 113 358 осіб, поки має обмежений і нейтральний вплив на економіку України.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Національний банк зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні, які посилилися протягом останнього тижня у зв'язку з погіршенням настроїв учасників ринку в умовах високої невизначеності щодо подальшого поширення коронавірусу світом і підвищення турбулентності на світових фінансових та товарних ринках", - йдеться в ньому.

Поширення коронавірусу в світі поки має обмежений і нейтральний вплив на економіку України в лютому і на початку березня.

Український експорт продовжує зростати.

Деяке зниження цін на окремі товари українського експорту більш ніж компенсовано подальшим нарощуванням фізичних обсягів поставок за кордон.

Ціни на імпорт знижуються навіть швидше, ніж на експорт, особливо на енергоносії, що призводить до скорочення вартісних обсягів імпорту.

"У той же час зменшення обсягу вкладень іноземних інвесторів в гривневі облігації Уряду протягом останніх тижнів не є значним. Поточна ситуація на українському валютному ринку - і міжбанківському та готівковому - склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, ймовірно, має короткостроковий ефект", - відзначають в НБУ.

Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні - сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 млрд доларів, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк продав 250 млн доларів на міжбанківському валютному ринку у вівторок для згладжування надмірних коливань курсу.