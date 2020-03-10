НБУ продав $250 млн на міжбанку у вівторок для згладжування надмірних коливань курсу

Національний банк продав 250 млн доларів на міжбанку у вівторок для згладжування надмірних коливань курсу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Готовність Національного банку використовувати міжнародні резерви для недопущення "розгойдування" курсу вже підтверджена на практиці. Протягом минулого тижня Національний банк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти, і протягом них продав всього 307 млн доларів. Також сьогодні, враховуючи високий попит на валюту на міжбанківському ринку у післясвяткові дні, який підживлюється нервовими настроями учасників ринку, Національний банк вийшов з інтервенцією щодо продажу валюти, станом на 13:00 продав 250 млн доларів", - йдеться в ньому.

Національний банк продовжить стежити за ситуацією з поширенням коронавірусу, станом світових, фінансових і товарних ринках, і буде при необхідності і надалі проводити інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань.

Як вважають в НБУ, ситуація на грошово-кредитному ринку залишається стабільною, і банківська система має достатньо високий рівень ліквідності.

Гривнева ліквідність зараз становить близько 230 млрд гривень, валютна ліквідність - більше 8 млрд доларів.

Таким чином, банки мають достатньо ресурсів для безперебійної діяльності навіть в умовах погіршення настроїв населення та бізнесу під впливом негативних новин зі світових ринків.

У той же час Національний банк готовий підтримати банківський ринок ліквідністю при необхідності.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів і продав 307,2 млн доларів.