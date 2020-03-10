ЗСУ зазнали втрат під час обстрілу бойовиків на Донбасі, - штаб

Бойовики обстріляли військовий вантажний автомобіль в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, є втрати серед українських військовослужбовців.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Наголошується, що бойовики обстріляли автомобіль із протитанкового ракетного комплексу.

Згідно з повідомленням, внаслідок потрапляння протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників.

Також зазначається, що бойовики вели вогонь по позиціях збройних сил із застосуванням забороненого "мінськими домовленостями" озброєння, зокрема мінометів калібру 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли велися в донецькому напрямку.

Для придушення вогню противника підрозділи операції Об'єднаних сил використовували наявні вогневі засоби і дали бойовикам адекватну відповідь.

На даний момент бій закінчився.

Також у районі проведення операції в готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об'єднаних сил.

Ситуація контролюється.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, вчора на Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль, поранений один український військовий.

А 8 березня в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. За добу загинув один український військовий, ще шестеро були поранені.