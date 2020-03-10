ЗСУ зазнали втрат під час обстрілу бойовиків на Донбасі, - штаб

Бойовики обстріляли військовий вантажний автомобіль в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, є втрати серед українських військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини. Наголошується, що бойовики обстріляли автомобіль із протитанкового ракетного комплексу. Згідно з повідомленням, внаслідок потрапляння протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників. Також зазначається, що бойовики вели вогонь по позиціях збройних сил із застосуванням забороненого "мінськими домовленостями" озброєння, зокрема мінометів калібру 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Обстріли велися в донецькому напрямку. Для придушення вогню противника підрозділи операції Об'єднаних сил використовували наявні вогневі засоби і дали бойовикам адекватну відповідь. На даний момент бій закінчився. Також у районі проведення операції в готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об'єднаних сил. Ситуація контролюється. Втрати противника уточнюються. Як повідомляли Українські Новини, вчора на Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль, поранений один український військовий. А 8 березня в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. За добу загинув один український військовий, ще шестеро були поранені.