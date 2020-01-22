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  • Украина за 10 дней исчерпала квоту на беспошлинные поставки меда в Европейский Союз на 2020
22 января 2020, среда, 17:20 207
Экономика 2020-01-22T17:28:13+02:00
Українські Новини
Украина за 10 дней исчерпала квоту на беспошлинные поставки меда в Европейский Союз на 2020

Украина за 10 дней исчерпала квоту на беспошлинные поставки меда в Европейский Союз на 2020

Елена Новикова
Европейский союз, Беспошлинная торговля, Мед, Квоты
Мед. Фото: pixabay
Мед. Фото: pixabay

В то время, как один из крупнейших производителей рассчитывает на увеличение в 2020 квоты на беспошлинные поставки мяса птицы в ЕС до 70 тыс. тонн, Украина с начала текущего года по состоянию на 10 января исчерпала выделенную на 2020 год квоту на беспошлинные поставки меда в страны Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, передают Українські Новини.

"По состоянию на 10 января 2020 года украинские компании уже полностью использовали тарифную квоту на мед, которую в 2020 году Европейский Союз увеличил до 6 тыс. тонн в год", - сказано в нем.

Кроме меда, украинские экспортеры начали выбирать тарифные квоты на солод и пшеничную клейковину (уже использовано 72% квоты на 2020 год), виноградный и яблочный соки (67%), сахар (28%), мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы (25%), яйца и альбумины (20%).

Отмечается, что сначала 2020 года компании используют возможности 19 из 40 тарифных квот в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Всего на этот год ЕС увеличил квоты для 18 сельскохозяйственных позиций, среди которых мясо птицы (с 19,2 тыс. тонн до 20 тыс. тонн) и яйца (с 2,7 тыс. тонн до 3 тыс. тонн).

Как сообщали Українські Новини, Украина по состоянию на 24 декабря 2019 года исчерпала выделенные на 2019 год квоты на беспошлинные поставки 12 категорий продукции в страны Европейского Союза.

5 мая 2017 года комитет Европарламента по международной торговле одобрил расширение торговых преференций для Украины с некоторыми исключениями для сельскохозяйственной продукции.

В сентябре 2016 года Еврокомиссия одобрила решение об увеличении торговых преференций для Украины.

17 июля Совет ЕС одобрил дополнительные квоты на импорт по нулевому тарифу для некоторых сельскохозяйственных продуктов: меда (на 2,5 тыс. тонн), обработанных томатов (на 3 тыс. тонн), виноградного сока (на 500 тонн), пшеницы (65 тыс. тонн), кукурузы (на 625 тыс. тонн), круп и гранул некоторых зерновых (на 7,8 тыс. тонн), овса (4 тыс. тонн), ячменя (325 тыс. тонн).

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