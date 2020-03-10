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10 березня 2020, вівторок, 14:19 58
Суспільство 2020-03-10T14:30:02+02:00
Українські Новини
Відверті танці в Херсонській ОДА. Причетних посадових осіб звільнили

Відверті танці в Херсонській ОДА. Причетних посадових осіб звільнили

Валерия Драгомирова
звільнення, Херсонська ОДА, Юрій Гусєв, танці

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв звільнив керівника апарату обладміністрації Володимира Клюцевського через виступ музичної групи "Степ" у відвертих вбраннях на святкуванні 8 березня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Херсонської обладміністрації, передають Українські Новини.

"Я був присутній на офіційній частині. Те, що я побачив вчора в мережі Інтернет, мене неприємно вразило. Вважаю виступ у такому форматі в приміщенні обладміністрації неприпустимими. Службове розслідування планувалося провести протягом 10 днів, але мені було достатньо вчорашнього дня і сьогоднішнього ранку, щоб встановити винних... зокрема, звільнений керівник апарату облдержадміністрації Володимир Клюцевський", - зазначив Гусєв.

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Гусєв написав, що він був присутній лише на офіційній частині, де вручав подяки та нагороди для працівниць апарату обладміністрації.

Після завершення привітань він покинув зал і повернувся до своїх робочих питань.

Він підкреслив, що особисто не бачив "цей жахливий номер", а переглянув його вже пізніше в публікаціях в Інтернеті.

Крім цього, зазначається, що бюджетні або будь-які інші кошти на виступ відомої в Херсоні групи "Степ" в приміщенні обласної ради не виділялися.

Раніше в соціальних мережах поширилося відео виступу, де 2 чоловіків співають і 2 жінок танцюють у відвертих нарядах на святкуванні 8 березня у приміщенні Херсонської облради.

Як повідомляли Українські Новини, на новорічному корпоративі у центральному операційному залі Нацбанку вперше танцювали стриптизерки.

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