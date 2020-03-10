Відверті танці в Херсонській ОДА. Причетних посадових осіб звільнили

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв звільнив керівника апарату обладміністрації Володимира Клюцевського через виступ музичної групи "Степ" у відвертих вбраннях на святкуванні 8 березня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Херсонської обладміністрації, передають Українські Новини.

"Я був присутній на офіційній частині. Те, що я побачив вчора в мережі Інтернет, мене неприємно вразило. Вважаю виступ у такому форматі в приміщенні обладміністрації неприпустимими. Службове розслідування планувалося провести протягом 10 днів, але мені було достатньо вчорашнього дня і сьогоднішнього ранку, щоб встановити винних... зокрема, звільнений керівник апарату облдержадміністрації Володимир Клюцевський", - зазначив Гусєв.

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Гусєв написав, що він був присутній лише на офіційній частині, де вручав подяки та нагороди для працівниць апарату обладміністрації.

Після завершення привітань він покинув зал і повернувся до своїх робочих питань.

Він підкреслив, що особисто не бачив "цей жахливий номер", а переглянув його вже пізніше в публікаціях в Інтернеті.

Крім цього, зазначається, що бюджетні або будь-які інші кошти на виступ відомої в Херсоні групи "Степ" в приміщенні обласної ради не виділялися.

Раніше в соціальних мережах поширилося відео виступу, де 2 чоловіків співають і 2 жінок танцюють у відвертих нарядах на святкуванні 8 березня у приміщенні Херсонської облради.

Як повідомляли Українські Новини, на новорічному корпоративі у центральному операційному залі Нацбанку вперше танцювали стриптизерки.