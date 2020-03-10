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10 березня 2020, вівторок, 11:22 18
Економіка 2020-03-10T14:30:05+02:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають третій тиждень поспіль

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають третій тиждень поспіль

Анна Рудык
WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, біржа, акції українських компаній
Біржа. Фото: pixabaу
Біржа. Фото: pixabaу

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 3-й тиждень і з 28 лютого по 6 березня знизився на 1,3%, або на 4,66 пункту до 345,95 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 350,61 пунктів, в кінці - 345,95 пункту.

Найбільше падіння показали акції компанії KSG Agro(-4,7%), найбільше зростання - акції компанії "Мілкіленд" (+12,8%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 28 лютого Ціна останньої угоди, злоті, 6 березня Зміна вартості %
"Кернел" 43 41,05 -4,5
"Астарта" 14,2 14,4 +1,4
Coal Energy 0,11 0,12 +9
"Мілкіленд" 0,39 0,44 +12,8
"Агротон" 3,12 3,14 +0,6
KSG Agro 1,07 1,02 -4,7
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" ---- 82 ----
IMC 11,95 12,95 +8,4
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 21 по 28 лютого знизився на 9,74%, або на 37,83 пункту до 350,61 пункту.

Тим часом міжбанк відкрився обвалом гривні. А Національний банк у період з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів і продав 307,2 млн доларів.

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