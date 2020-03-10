Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають третій тиждень поспіль

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 3-й тиждень і з 28 лютого по 6 березня знизився на 1,3%, або на 4,66 пункту до 345,95 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 350,61 пунктів, в кінці - 345,95 пункту.

Найбільше падіння показали акції компанії KSG Agro(-4,7%), найбільше зростання - акції компанії "Мілкіленд" (+12,8%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 28 лютого Ціна останньої угоди, злоті, 6 березня Зміна вартості % "Кернел" 43 41,05 -4,5 "Астарта" 14,2 14,4 +1,4 Coal Energy 0,11 0,12 +9 "Мілкіленд" 0,39 0,44 +12,8 "Агротон" 3,12 3,14 +0,6 KSG Agro 1,07 1,02 -4,7 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" ---- 82 ---- IMC 11,95 12,95 +8,4 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 21 по 28 лютого знизився на 9,74%, або на 37,83 пункту до 350,61 пункту.

Тим часом міжбанк відкрився обвалом гривні. А Національний банк у період з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів і продав 307,2 млн доларів.