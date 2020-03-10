підписатися на розсилку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
ONLINE
10.03.20 11:00 Пресс-конференция: "Кооператив Оболонского района стал очередной жертвой рейдеров"

  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Поряд з Ужгородом: на сході Словаччини зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
10 березня 2020, вівторок, 10:07 7
Європа 2020-03-10T11:00:03+02:00
Українські Новини
Поряд з Ужгородом: на сході Словаччини зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

Поряд з Ужгородом: на сході Словаччини зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

Анна Рудык
Коронавірус, Спалах коронавірусу, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Європі
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

На сході Словаччини, місті Кошице, яке знаходиться в 100 км від Ужгорода, виявили перший випадок зараження коронавірусом, від якого загинули вже 4 тис. осіб по всьому світу. Про це повідомляє Мукачево.net.

Так, повідомляється, що пацієнт - молодий чоловік, житель міста. Його госпіталізували з позитивним тестом на китайський коронавірус.

Дану інформацію підтвердив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні. Це шостий підтверджений випадок у Словаччині, перший у Східній Словаччині.

"Я підтверджую, що у нас знаходиться пацієнт з підтвердженим діагнозом, це коронавірус", - підтвердили і в Університетській лікарні Луї Пастера (UNLP).

Чоловік був госпіталізований ще 7 березня, і тільки зараз результати підтвердили наявність Covid-19. Він сказав, що повернувся з відпочинку у Франції кілька днів тому. Стан наразі стабільний. У лікарні зараз заборонено відвідувати госпіталізованих пацієнтів.

Стало також відомо, що чоловік є працівником заводу U. S. Steel в Кошице. Зате там відзначили, що після відпустки у Франції їх працівник ще не повертався до роботи.

Починаючи з понеділка, 9 березня, місто Кошице заборонило проведення заходів, де спостерігається велика концентрація людей.

Як повідомляли Українські Новини, Італія через коронавірус розширила суворі карантинні заходи на всю країну.

Тим часом кількість заражених коронавірусом досягла 113 358 чоловік по всьому світу (4 088 нових випадків за добу). Число загиблих від коронавірусу перевищила позначку в 4 000 і становить 4 009 осіб (193 людини за добу).

Більше новин про: Коронавірус Спалах коронавірусу Епідемія коронавірусу коронавірус в Європі

Італія через коронавірус розширила суворі карантин...
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис....
Всіх прибуваючих з-за кордону Ізраїль ізолюватиме ...
У Канаді зафіксовано першу смерть від коронавірусу...
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня
НБУ обвалив гривню після святкових вихідних: офіційний курс валют
Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають третій тиждень поспіль 11:22
Кадр з фільму
На сході України вперше пройде фестиваль європейського кіно 11:18
Рубль почав падати в обмінниках Києва після свят 10:57
Скорочення витрат на Президента: ДУС розповіло, чи виконає обіцянку Зеленського 10:43 Документ
Котирування акцій Ferrexpo продовжили падіння 10:33
більше новин
Такої ціни давно не було: через коронавірус тури з України подешевшали 07:00
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
Епідемія коронавірусу: МЗС опублікував рекомендації для українців за кордоном 12:00
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
Інтерв’ю Зеленського в The Guardian демонструє моральну потворність влади, – Білецький 17:11
більше новин
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені 08:16
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ 21:25
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
Суд зобов'язав СБУ відновити люстрованого радника і виплатити йому 2,5 млн гривень 20:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok