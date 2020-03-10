Поряд з Ужгородом: на сході Словаччини зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

На сході Словаччини, місті Кошице, яке знаходиться в 100 км від Ужгорода, виявили перший випадок зараження коронавірусом, від якого загинули вже 4 тис. осіб по всьому світу. Про це повідомляє Мукачево.net.

Так, повідомляється, що пацієнт - молодий чоловік, житель міста. Його госпіталізували з позитивним тестом на китайський коронавірус.

Дану інформацію підтвердив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні. Це шостий підтверджений випадок у Словаччині, перший у Східній Словаччині.

"Я підтверджую, що у нас знаходиться пацієнт з підтвердженим діагнозом, це коронавірус", - підтвердили і в Університетській лікарні Луї Пастера (UNLP).

Чоловік був госпіталізований ще 7 березня, і тільки зараз результати підтвердили наявність Covid-19. Він сказав, що повернувся з відпочинку у Франції кілька днів тому. Стан наразі стабільний. У лікарні зараз заборонено відвідувати госпіталізованих пацієнтів.

Стало також відомо, що чоловік є працівником заводу U. S. Steel в Кошице. Зате там відзначили, що після відпустки у Франції їх працівник ще не повертався до роботи.

Починаючи з понеділка, 9 березня, місто Кошице заборонило проведення заходів, де спостерігається велика концентрація людей.

Як повідомляли Українські Новини, Італія через коронавірус розширила суворі карантинні заходи на всю країну.

Тим часом кількість заражених коронавірусом досягла 113 358 чоловік по всьому світу (4 088 нових випадків за добу). Число загиблих від коронавірусу перевищила позначку в 4 000 і становить 4 009 осіб (193 людини за добу).