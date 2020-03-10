Київ на початку робочого тижня оповив густий туман

Сьогодні, 10 березня, як прогнозували раніше синоптики, Київ накрив сильний туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Так, повідомляється, що оголошено жовтий рівень небезпеки (I), видимість на дорогах становить 200-500 метрів. Водіїв просять під час керування автомобілем в тумані бути особливо уважними при русі і не виїжджати на дороги без необхідності. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 10 березня в Києві хмарно з проясненнями, вночі і вранці туман, вночі місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +11...+13 градусів. Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на весну з поверненням зими в березні і виснажити жарким травнем. Також у зв'язку з тим, що в Україні були аномально теплі зима і осінь, Державне агентство водних ресурсів України попередило про можливі обмеження прав водокористувачів у використанні води у разі маловоддя.