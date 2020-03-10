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10 березня 2020, вівторок, 09:40 14
Суспільство 2020-03-10T11:15:03+02:00
Українські Новини
Київ на початку робочого тижня оповив густий туман

Київ на початку робочого тижня оповив густий туман

Анна Рудык
Туман, погода в Києві, Туман в Києві, Туман в Україні
Туман. Фото: pixabay
Туман. Фото: pixabay

Сьогодні, 10 березня, як прогнозували раніше синоптики, Київ накрив сильний туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, повідомляється, що оголошено жовтий рівень небезпеки (I), видимість на дорогах становить 200-500 метрів.

Водіїв просять під час керування автомобілем в тумані бути особливо уважними при русі і не виїжджати на дороги без необхідності.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 10 березня в Києві хмарно з проясненнями, вночі і вранці туман, вночі місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +11...+13 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на весну з поверненням зими в березні і виснажити жарким травнем.

Також у зв'язку з тим, що в Україні були аномально теплі зима і осінь, Державне агентство водних ресурсів України попередило про можливі обмеження прав водокористувачів у використанні води у разі маловоддя.

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