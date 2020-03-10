На Донбасі під час обстрілу бойовиків поранений боєць ЗСУ

Вчора, 9 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Поранений один український військовий. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", шість обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Слід зазначити, що супротивник, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, здійснив обстріл санітарного автомобіля. Так, за допомогою безпілотних літальних апаратів ворог скинув два заряди ВОГ-17 на дах транспортного засобу, що має маркувальні емблеми Червоного хреста", - відзначили в штабі.

Вчора, 9 березня, в результаті обстрілу ворога один український захисник отримав бойове поранення.

Як повідомляли Українські Новини, 8 березня в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. За добу загинув один український військовий, ще шестеро були поранені.

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