У Канаді зафіксовано першу смерть від коронавірусу

В Канаді зафіксували першу смерть від китайського коронавірусу, яким заразилися майже 110 тис. осіб по всьому світу. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, повідомляється, що смерть зареєстрована в провінції Британська Колумбія. Пацієнт, який помер, проживав в Північному Ванкувері.

За даними видання, в Британській Колумбії наразі 32 людини заражені коронавірусом.

Як заявив міністр охорони здоров'я Б. С. Едріан Дікс на прес-конференції, з них 16 мали контакт з Іраном, п'ять - з Китаєм, а деякі пов'язані з об'єктом в долині Лінн, де існують суттєві проблеми з зараженням".

За даними федерального уряду, загальнонаціональний підрахунок підтверджених випадків в Канаді становить 69 осіб.

Крім того, в Онтаріо жінка у віці 60 років, повернулася в Канаду з Франції, і чоловік у віці 60 років, який перебував у Вашингтоні, округ Колумбія, дали позитивний результат на COVID-19.

"Всі випадки Covid-19 на сьогоднішній день пов'язані з поїздками за кордон і пацієнти лікуються вдома в ізоляції при підтримці з боку посадових осіб охорони здоров'я. Як тільки ці випадки були виявлені вчора ввечері, ми вжили негайних заходів для захисту населення", - сказала у своїй заяві на вихідних головний медичний директор Альберти, доктор Діна Хиншоу.

Як повідомляли Українські Новини, у єдиній країні Європи, де не було коронавірусу, зафіксували два випадки захворювання.

Також у березні в ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вища, ніж від звичайного грипу.