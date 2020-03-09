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09 березня 2020, понеділок, 23:55 5
Америка 2020-03-09T23:55:02+02:00
Українські Новини
У Канаді зафіксовано першу смерть від коронавірусу

У Канаді зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Китайський коронавірус, коронавірус в Канаді
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

В Канаді зафіксували першу смерть від китайського коронавірусу, яким заразилися майже 110 тис. осіб по всьому світу. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, повідомляється, що смерть зареєстрована в провінції Британська Колумбія. Пацієнт, який помер, проживав в Північному Ванкувері.

За даними видання, в Британській Колумбії наразі 32 людини заражені коронавірусом.

Як заявив міністр охорони здоров'я Б. С. Едріан Дікс на прес-конференції, з них 16 мали контакт з Іраном, п'ять - з Китаєм, а деякі пов'язані з об'єктом в долині Лінн, де існують суттєві проблеми з зараженням".

За даними федерального уряду, загальнонаціональний підрахунок підтверджених випадків в Канаді становить 69 осіб.

Крім того, в Онтаріо жінка у віці 60 років, повернулася в Канаду з Франції, і чоловік у віці 60 років, який перебував у Вашингтоні, округ Колумбія, дали позитивний результат на COVID-19.

"Всі випадки Covid-19 на сьогоднішній день пов'язані з поїздками за кордон і пацієнти лікуються вдома в ізоляції при підтримці з боку посадових осіб охорони здоров'я. Як тільки ці випадки були виявлені вчора ввечері, ми вжили негайних заходів для захисту населення", - сказала у своїй заяві на вихідних головний медичний директор Альберти, доктор Діна Хиншоу.

Як повідомляли Українські Новини, у єдиній країні Європи, де не було коронавірусу, зафіксували два випадки захворювання.

Також у березні в ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вища, ніж від звичайного грипу.

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