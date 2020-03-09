підписатися на розсилку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
09 березня 2020, понеділок, 22:15 20
Суспільство 2020-03-09T23:45:02+02:00
Українські Новини
Польща ввела санітарний контроль на кордоні з Україною

Польща ввела санітарний контроль на кордоні з Україною

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Європі
Кордон з Польщею.Фото: facebook.сом/pivnichniy.kordon
Кордон з Польщею.Фото: facebook.сом/pivnichniy.kordon

Польща має намір встановити санітарно-контрольні пункти на східному кордоні, в тому числі і на кордоні з Україною, з 10 березня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ та управління Польщі, передають Українські Новини.

"Сьогодні (9 березня) о 15:00 будуть запущені 5 пунктів на кордоні з Німеччиною і Чехією, а з завтрашнього дня всі медичні та санітарні процедури будуть здійснюватися також на сході країни, тобто на кордонах з Україною, Білоруссю і Росією", - сказано в ньому.

Зазначається, що санітарно-контрольні пункти будуть перебувати у віданні співробітників Прикордонної служби, поліції, Державної пожежної служби, Національної податкової адміністрації та інспекції автомобільного транспорту Польщі.

За погодженням з дорожніми керуючими будуть внесені зміни в організацію дорожнього руху - воно буде сповільнене і звужене в контрольних точках.

Санітарний контроль також буде здійснюватися на поїздах, які перетинають кордони, і в морських портах.

Згідно з повідомленням, пасажири, що користуються повітряним транспортом, вже зобов'язані заповнювати пасажирські картки, і Прикордонна служба одержує інформацію про них, підключаючи відповідну систему до даних інших країн.

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з симптомами коронавірусу.

Також МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок в країни або окремі території країн, найбільш уражених вірусом.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу коронавірус в Європі

В зараженій коронавірусом Німеччині зафіксували пе...
У першого інфікованого коронавірусом в Україні пов...
Від коронавірусу по всьому світу вилікувались біль...
В єдиній країні Європи, де не було коронавірусу, з...
У Нідерландах почалися слухання у справі МН17: онлайн-трансляція
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені
Новини
У Канаді зафіксовано першу смерть від коронавірусу 23:55
Зеленський на врученні премії імені Шевченка. Фото: Офіс Президента
Зеленський присудив по 200 тис. гривень премії ім. Шевченка 11 лауреатам 23:30
Всіх прибуваючих з-за кордону Ізраїль ізолюватиме на 14 днів 23:05
У Франції на коронавірус захворів міністр культури 22:40
Польща ввела санітарний контроль на кордоні з Україною 22:15
більше новин
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
Інтерв’ю Зеленського в The Guardian демонструє моральну потворність влади, – Білецький 17:11
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені 08:16
Такої ціни давно не було: через коронавірус тури з України подешевшали 07:00
Усі пенсіонери отримають в 2020 індексовані пенсії, - міністр соцполітики 11:16
більше новин
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені 08:16
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
Кожен п'ятий українець не буде святкувати Міжнародний жіночий день, - опитування 10:50
У Нідерландах почалися слухання у справі МН17: онлайн-трансляція 11:35
більше новин
Українців попередили про погіршення видимості через сильний туман
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok