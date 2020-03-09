Польща ввела санітарний контроль на кордоні з Україною

Польща має намір встановити санітарно-контрольні пункти на східному кордоні, в тому числі і на кордоні з Україною, з 10 березня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ та управління Польщі, передають Українські Новини.

"Сьогодні (9 березня) о 15:00 будуть запущені 5 пунктів на кордоні з Німеччиною і Чехією, а з завтрашнього дня всі медичні та санітарні процедури будуть здійснюватися також на сході країни, тобто на кордонах з Україною, Білоруссю і Росією", - сказано в ньому.

Зазначається, що санітарно-контрольні пункти будуть перебувати у віданні співробітників Прикордонної служби, поліції, Державної пожежної служби, Національної податкової адміністрації та інспекції автомобільного транспорту Польщі.

За погодженням з дорожніми керуючими будуть внесені зміни в організацію дорожнього руху - воно буде сповільнене і звужене в контрольних точках.

Санітарний контроль також буде здійснюватися на поїздах, які перетинають кордони, і в морських портах.

Згідно з повідомленням, пасажири, що користуються повітряним транспортом, вже зобов'язані заповнювати пасажирські картки, і Прикордонна служба одержує інформацію про них, підключаючи відповідну систему до даних інших країн.

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