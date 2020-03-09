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09 березня 2020, понеділок, 21:25 6
Силові структури 2020-03-09T21:35:19+02:00
Українські Новини
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ

На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Фото: Facebook/ОНС

Бойовики 8 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 9 березня, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Противник обстріляв українські позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

3 обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" біля Широково і Гнутово і поблизу Водяного.

5 обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме - поруч з населеним пунктом Горіхове, Зайцево, Новолуганское, Луганське та Авдіївки.

Як повідомляли Українські Новини, 8 березня в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. За добу загинув один український військовий, ще шестеро були поранені.

Також в Україну з ОРДЛО не будуть пускати людей з симптомами коронавірусу.

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