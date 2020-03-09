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09 березня 2020, понеділок, 21:00 27
Суспільство 2020-03-09T21:13:06+02:00
Українські Новини
Тумани та дощі не відступлять: прогноз погоди на 10 березня

Тумани та дощі не відступлять: прогноз погоди на 10 березня

Анна Рудык
Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Одесі
Весна. Погода. Фото: reading
Весна. Погода. Фото: reading

10 березня в Києві хмарно з проясненнями, вночі і вранці туман, вночі місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +11...+13 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі та вранці місцями туман, без істотних опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0..+7 градусів, вдень +4...+12 градусів.

У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...-3 градуси.

У Моршині температура повітря вночі +2...+4 градуси, удень +8...+10 градусів.

У Трускавці температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +7...+9 градусів.

У Сваляві температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +9...+11 градусів.

На півночі хмарно з проясненнями, вночі часом невеликий дощ, вдень без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-західний, 3-8 м/с, температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +10...+16 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +9...+18 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +11...+19 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +13...+20 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, 9 березня в Україні оголошений I рівень небезпеки через туман.

Також синоптики дали прогноз погоди на весну з поверненням зими в березні і виснажити жарким травнем.

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