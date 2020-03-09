В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Сегодня, 9 марта, в Украине объявлен I уровень опасности из-за тумана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра. Так, сообщается, что туман накроет почти всю Украину. "По данным УкрГидрометцентра, 9 марта ночью и утром в северных, западных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге. Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 9 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром туман, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов. Как сообщали Українські Новини, в связи с тем, что в Украине были аномально теплые зима и осень, Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодия. Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весну с возвращением зимы в марте и изнуряюще жарким маем.