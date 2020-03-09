В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Сегодня, 9 марта, в Украине объявлен I уровень опасности из-за тумана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что туман накроет почти всю Украину.

"По данным УкрГидрометцентра, 9 марта ночью и утром в северных, западных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 9 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром туман, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в связи с тем, что в Украине были аномально теплые зима и осень, Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодия.

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весну с возвращением зимы в марте и изнуряюще жарким маем.