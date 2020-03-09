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  • У Нідерландах почалися слухання у справі МН17: онлайн-трансляція
09 березня 2020, понеділок, 11:35 5
Політика 2020-03-09T12:15:02+02:00
Українські Новини
У Нідерландах почалися слухання у справі МН17: онлайн-трансляція

У Нідерландах почалися слухання у справі МН17: онлайн-трансляція

Анна Рудык
Malaysia Airlines, МН17, Падіння літака, катастрофа МН17, суд у справі МН17

Сьогодні, 9 березня, в Нідерландах почалися перші слухання у справі про збивання літака Boeing рейсу МН17 у 2014 році під Донецьком. Про це повідомляє Громадське.

Так, повідомляється, що почалися слухання в судовому комплексі Схипхола, поблизу аеропорту Амстердама.

У червні 2019 Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі рейсу МН17. Це троє росіян і громадянин України:

Ігор Гиркин-Стрільців, тодішній "міністр оборони "ДНР";

Сергій "Похмурий" Дубинський, підлеглий Стрєлкова, генерал-майор російської армії, очолював так звану військову розвідку бойовиків;

Олег Пулатов (позивні "Гюрза" і "Халіф"), підлеглий Дубинського, керував другим відділом "ГРУ ДНР".

Громадянин України Леонід Харченко (позивний "Кріт"), який керував одним з підрозділів "ГРУ ДНР" і разом з Пулатовым супроводжував "Бук" у Сніжне.

Їх оголосили в міжнародний розшук. І нинішнє судове засідання стосується саме цих підозрюваних.

Як повідомляли Українські Новини, судовому процесі над підозрюваними в катастрофі рейсу МН17 на Донбасі представляти сторону обвинувачення буде прокуратура Нідерландів.

Тим часом Зеленський вірить, що винні в катастрофі літака Malaysia Airlines понесуть відповідальність.

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