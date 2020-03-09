У Нідерландах почалися слухання у справі МН17: онлайн-трансляція

Сьогодні, 9 березня, в Нідерландах почалися перші слухання у справі про збивання літака Boeing рейсу МН17 у 2014 році під Донецьком. Про це повідомляє Громадське. Так, повідомляється, що почалися слухання в судовому комплексі Схипхола, поблизу аеропорту Амстердама. У червні 2019 Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі рейсу МН17. Це троє росіян і громадянин України: Ігор Гиркин-Стрільців, тодішній "міністр оборони "ДНР"; Сергій "Похмурий" Дубинський, підлеглий Стрєлкова, генерал-майор російської армії, очолював так звану військову розвідку бойовиків; Олег Пулатов (позивні "Гюрза" і "Халіф"), підлеглий Дубинського, керував другим відділом "ГРУ ДНР". Громадянин України Леонід Харченко (позивний "Кріт"), який керував одним з підрозділів "ГРУ ДНР" і разом з Пулатовым супроводжував "Бук" у Сніжне. Їх оголосили в міжнародний розшук. І нинішнє судове засідання стосується саме цих підозрюваних. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yPu9p9oAWig#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, судовому процесі над підозрюваними в катастрофі рейсу МН17 на Донбасі представляти сторону обвинувачення буде прокуратура Нідерландів. Тим часом Зеленський вірить, що винні в катастрофі літака Malaysia Airlines понесуть відповідальність.