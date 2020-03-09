Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус

З сьогоднішнього дня Катар тимчасово заборонив в'їзд туристам з 14 країн в якості запобіжного заходу проти епідемії коронавірусу, яким заразилися вже 109 тис. осіб по всьому світу. Про це повідомляє Reuters.

Так, під заборону потрапили такі країни: Китай, Єгипет, Індія, Іран, Ірак, Ліван, Бангладеш, Непал, Пакистан, Філіппіни, Південна Корея, Шрі-Ланка, Сирія і Таїланд.

Також Національний авіаперевізник Qatar Airways вже призупинив польоти в і з Італії.

У неділю влади Катару повідомили про три нових випадки зараження Covid-19. Таким чином загальна кількість інфікованих досягла 15 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ заявили, що коронавірус продовжить поширюватися по світу і влітку.

Тим часом кількість нових випадків зараження на коронавірус порівняно з 8 березня, становить 3 112 осіб. А кількість жертв коронавіруса збільшилася до 3 816 осіб (222 особи за добу). В Італії кількість заражених зростає стрімкіше, ніж у Південній Кореї і наближається до другого місця після Китаю з 7 375 хворими (за добу 1492 нових випадки), загинули 366 осіб.