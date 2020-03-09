Сьогодні відбудеться суд у справі МН17: у МЗС назвали склад делегації від України

У судовому процесі над підозрюваними у катастрофі рейсу МН17 на Донбасі представляти сторону обвинувачення буде прокуратура Нідерландів. Про це заявила заступник директора департаменту МЗС України з міжнародного права, учасниця української делегації Оксана Золотарьова в коментарі виданню Громадське.

Так, Золотарьова повідомила, що МЗС України в розслідуванні катастрофи лайнера займався координацією спільної роботи, СБУ та представники Генпрокуратури - опитували свідків, прослуховували телефонні перехоплення і продивлялися відео з камер.

Українська делегація, яка прибула в Нідерланди, складається з представників Генпрокуратури - заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, який очолив Спільну слідчу групу, заступника голови СБУ, посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова і безпосередньо Оксани Золотарьової.

"Представляти позицію звинувачення буде прокуратура Королівства Нідерланди. Тільки вона. Решта - будуть надавати їй максимальну моральну підтримку ... По одному з обвинувачених, який є громадянином України - Харченко - ми знаємо, що його зараз немає на території, підконтрольній Україні. Якщо б він був на території, підконтрольній Україні, і ми б знали, де саме він, він би вже був у наручниках і сидів би в суді", - повідомила Золотарьова.

Також Золотарьова розповіла, чому справа розслідується повільніше, ніж має.

"Безпрецедентне розслідування і дуже складне, тому що у слідчих немає доступу до місця події і до всіх свідків. Тому ця справа йде повільніше, ніж теоретично повинно відбуватися кримінальне розслідування", - зазначила вона.

Зазначимо, що 9 березня розпочнеться розгляд цієї справи в суді в Гаазі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вірить, що винні в катастрофі літака Malaysia Airlines понесуть відповідальність.

Також росЗМІ повідомляли, що в Нідерландах чотирьом фігурантам справи МН17 пред'явили звинувачення.