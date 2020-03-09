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09 березня 2020, понеділок, 09:05 7
Суспільство 2020-03-09T09:12:07+02:00
Українські Новини
Українців попередили про погіршення видимості через сильний туман

Українців попередили про погіршення видимості через сильний туман

Анна Рудык
Туман, Прогноз погоди, погода в Україні, Туман в Україні
Туман. Фото: pixabay
Туман. Фото: pixabay

Сьогодні, 9 березня, в Україні оголошено I рівень небезпеки через туман. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що накриє туман майже всю Україну.

"За даними Укргідрометцентру, 9 березня вночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Відзначимо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 9 березня в Києві хмарно з проясненнями, вночі і вранці туман, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +9...+11 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з тим, що в Україні були аномально теплі зима і осінь, Державне агентство водних ресурсів України попередило про можливі обмеження прав водокористувачів у використанні води у разі маловоддя.

Тим часом, синоптики дали прогноз погоди на весну з поверненням зими в березні і виснажливо жарким травнем.

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