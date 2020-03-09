Українців попередили про погіршення видимості через сильний туман

Сьогодні, 9 березня, в Україні оголошено I рівень небезпеки через туман. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що накриє туман майже всю Україну.

"За даними Укргідрометцентру, 9 березня вночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Відзначимо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 9 березня в Києві хмарно з проясненнями, вночі і вранці туман, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +9...+11 градусів.

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Тим часом, синоптики дали прогноз погоди на весну з поверненням зими в березні і виснажливо жарким травнем.