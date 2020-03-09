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09 березня 2020, понеділок, 08:16 53
Силові структури 2020-03-09T09:45:01+02:00
Українські Новини
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені

На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 8 березня, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. За добу загинув один український військовий, ще шестеро були поранені. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

П'ять обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл наших позицій.

"Вчора, 8 березня, російські окупанти із протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок потрапляння протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення і один - бойову травму. Крім того, під час обстрілу ворогом українських позицій три наших захисника отримали поранення. Підрозділи Об'єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь супротивнику. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, 5 березня бойовики 10 разів обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий був поранений і 2 травмовані.

Тим часом, в Україну з ОРДЛО не будуть пускати людей з симптомами коронавірусу.

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