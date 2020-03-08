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08 березня 2020, неділя, 23:56 4
Суспільство 2020-03-08T23:56:02+02:00
Українські Новини
У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний туман

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний туман

Ольга Фандорина
Туман, Туман у Києві, Туман в Україні, жовтий рівень

Водіїв столиці попередили про сильну небезпеку туману, що спустився на місто. Експерти радять водіям бути гранично обережними на дорогах. Про це в неділю, 8 березня, повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

"9 березня вночі та вранці очікується туман. Видимість 200-500 метрів. Це перший рівень небезпеки - жовтий", - йдеться в повідомленні.

Фахівці радять водіям під час керування автомобілем в тумані бути особливо уважними під час руху та не виїжджати на дороги без нагальної на те потреби.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні вночі у Києві очікується сильний туман.

Через туман під Києвом зіткнулися більше 10 автомобілів.

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