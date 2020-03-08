У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний туман

Водіїв столиці попередили про сильну небезпеку туману, що спустився на місто. Експерти радять водіям бути гранично обережними на дорогах. Про це в неділю, 8 березня, повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

"9 березня вночі та вранці очікується туман. Видимість 200-500 метрів. Це перший рівень небезпеки - жовтий", - йдеться в повідомленні.

Фахівці радять водіям під час керування автомобілем в тумані бути особливо уважними під час руху та не виїжджати на дороги без нагальної на те потреби.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні вночі у Києві очікується сильний туман.

Через туман під Києвом зіткнулися більше 10 автомобілів.