Из-за тумана под Киевом столкнулись больше 10 автомобилей

На Одесской трассе под Киевом из-за плохой видимости больше 10 автомобилей попали в дорожно-транспортные происшествия.

Об этом сообщает в Facebook Dtp.kiev.ua

В сообщении говорится, что пострадавшие авто двигались в направлении Киева, а авария произошла на участке протяженностью 100 метров. В результате более 10 автомобилей столкнулись.

Также сообщается о пострадавших, но их число не уточняют.

В комментариях в социальной сети другие водители рассказывают об опасных ситуациях на этой же трассе, которые случились сегодня утром.

Некоторые машины сильно пострадали в аварии. Фото: Dtp.kiev.ua

Плохая видимость на дорогах сохраняется. Фото: Dtp.kiev.ua

Сообщается о более 10 пострадавших авто. Фото: Dtp.kiev.ua

Сколько человек пострадало - не сообщается. Фото: Dtp.kiev.ua

Как сообщали Українські Новини, сегодня столицу накрыл густой туман. ГосЧС Киевской области предупреждали о плохой видимости и просили водителей не превышать скорость и держать безопасную дистанцию с другими автомобилями. В Киевской области был объявлен І уровень опасности: видимость на дорогах не превышала 200-500 метров.

27 февраля вечером, в Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошло ДТП, в котором погибли 2 человека. В ДТП на Окружной столкнулись автомобили Audi и Skoda - врезультате столкновения водитель Skoda погиб прямо за рулем, а пассажира выбросило из салона.