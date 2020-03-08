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08 марта 2020, воскресенье, 20:17 49
Общество 2020-03-08T20:18:06+02:00
Українські Новини
Сегодня ночью в Киеве ожидается сильный туман

Сегодня ночью в Киеве ожидается сильный туман

Ольга Фандорина
Туман, Ухудшение видимости на дорогах, Туман в Киеве, Туман в Украине

В ночь на 9 марта Киев накроет сильным туманом. Так, в столице ожидается видимость 200-500 метров. Об этом информирует пресс-служба горадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Водителям советуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость, придерживаться безопасной дистанции с другими автомобилями, во время остановки включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, в Госводагентстве предупредили о возможных ограничениях использования воды из-з аномальной погоды.

Также большинство синоптиков сходятся во мнении, что украинцев в нынешнем году ждет непростая весна: поздняя, в целом теплая, с резким переходом к летней погоде уже в мае и с осадками ниже нормы.

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