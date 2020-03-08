Сегодня ночью в Киеве ожидается сильный туман

В ночь на 9 марта Киев накроет сильным туманом. Так, в столице ожидается видимость 200-500 метров. Об этом информирует пресс-служба горадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Водителям советуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость, придерживаться безопасной дистанции с другими автомобилями, во время остановки включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, в Госводагентстве предупредили о возможных ограничениях использования воды из-з аномальной погоды.

Также большинство синоптиков сходятся во мнении, что украинцев в нынешнем году ждет непростая весна: поздняя, в целом теплая, с резким переходом к летней погоде уже в мае и с осадками ниже нормы.