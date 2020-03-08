Бойовики підбили ракетою вантажівка ЗСУ, є загиблий і поранені

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 8 березня, 1 український військовослужбовець загинув, 5 поранено, 1 травмована.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Противник обстріляв українські позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

3 обстрілу були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" біля Авдіївки і Досвідченого.

1 обстріл противник здійснив у районі оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме поруч з населеним пунктом Хутір Вільний.

8 березня бойовики обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців.

Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення і один - бойова поразку.

Крім того, під час обстрілу противника 3 українських захисника отримали поранення.

Підрозділу Об'єднаних сил прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь супротивнику.

Як повідомляли Українські Новини, через обстрілу на Донбасі згорів український опорний пункт.

Також на Донбасі бойовики вели вогонь із забороненої зброї, поранений військовий, ще двоє травмовані.