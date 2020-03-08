Из-за обстрелов на Донбассе сгорел украинский опорный пункт

В результате обстрела боевиками позиций военнослужащих операции Объединенных сил неподалеку прифронтовой Марьинки Донецкой области произошел крупный пожар сухостоя.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

По свидетельству командира одного из подразделений, который защищает Марьинку, боевики открыли огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов.

В результате таких вражеских действий загорелась сухая трава.

Пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей.

Огонь повредил немного деревянных конструкций одного из украинских опорных пунктов.

Пламя также вплотную приблизилось к жилым домам местных жителей поселка, но благодаря оперативной работе украинских военных пожар удалось локализовать.

Также на Донбассе боевики вели огонь из запрещенного оружия, ранен военный, еще двое травмированы.

3 марта боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб и 5 ранены.