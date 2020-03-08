Сьогодні вночі у Києві очікується сильний туман

В ніч на 9 березня Київ накриє сильним туманом. Так, в столиці очікується видимість 200-500 метрів. Про це інформує прес-служба міськадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

Водіям радять під час керування автомобілем в тумані знизити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями, під час зупинки включити аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли "Українські Новини", у Дежрводагенстві попередили про можливі обмеження використання води через аномальну погоду.

Також більшість синоптиків сходяться на думці, що українців в нинішньому році чекає непроста весна: пізня, в цілому тепла, з різким переходом до літньої погоди вже в травні і з опадами нижче норми.