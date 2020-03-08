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  • Після 8 березня курс долара може піднятися вище 25 гривень, - прогноз
08 березня 2020, неділя, 18:23 10
Економіка 2020-03-08T21:15:02+02:00
Українські Новини
Після 8 березня курс долара може піднятися вище 25 гривень, - прогноз

Після 8 березня курс долара може піднятися вище 25 гривень, - прогноз

Ольга Фандорина
Курс, курс доллара, курс гривні, курс гривні до долара
Долари. Фото: pixabay
Долари. Фото: pixabay

Протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб, передає "РБК-Україна".

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9/25,3 грн", - сказав він.

Аналітик нагадав, що за минулий тиждень курс долара до гривні помітно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,7-1,3%.

З п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,56 до 24,74 грн (+0,7%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 24,64/24,68 до 24,96/24,99 (+1,3%/+1,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 24,38/24,61 до 24,64/24,93 (+1,1%/+1,3%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою розширився з 1,0% до 1,2% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Як повідомляли Українські Новини, з 28 лютого по 6 березня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD другий тиждень поспіль.

А в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 5 березня на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

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