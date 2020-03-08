Через обстріли на Донбасі згорів український опорний пункт

В результаті обстрілу бойовиками позицій військовослужбовців операції Об'єднаних сил неподалік прифронтовій Мар'їнка Донецької області сталася пожежа сухостою.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

За свідченням командира одного з підрозділів, який захищає Мар'їнку, бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих і бронебійно-запальних боєприпасів.

В результаті таких ворожих дій загорілася суха трава.

Пожежа швидко поширилася на значні території і досяг розташованих неподалік житлових будинків мирних жителів.

Вогонь пошкодив трохи дерев'яних конструкцій одного з українських опорних пунктів.

Полум'я також впритул наблизилося до житлових будинків місцевих мешканців, але завдяки оперативній роботі українських військових пожежу вдалося локалізувати.

Також на Донбасі бойовики вели вогонь із забороненої зброї, поранений військовий, ще двоє травмовані.

3 березня бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий загинув та 5 поранені.